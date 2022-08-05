Москва, 5 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы (ВС) РФ подавили взвод реактивных систем залпового огня «Град» киевских боевиков в Харьковской области. Об этом 5 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО «Град», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что также российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки пять беспилотников украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования произвели обстрел Киевского района Донецка.