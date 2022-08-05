Манама, 5 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бахрейна Абдул Латиф бин Рашид Аль Заяни заявил, что МИД Катара отказался от обсуждения вопросов, касающихся территориальных споров между двумя странами. С таким заявлением Аль Заяни выступил в ходе встречи с представителями местных СМИ в пятницу, 5 августа. Об этом сообщает информационное агентство BNA.

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Министр подчеркнул, что правительство Бахрейна готово к обсуждению спорных вопросов, однако Катар оставляет без ответа все призывы к диалогу об обеспечении судоходства, воздушного сообщения и рыбной ловли в Персидском заливе.

«Мы несколько раз приглашали наших катарских братьев для проведения двусторонних переговоров для урегулирования нерешенных вопросов между двумя сторонами. Однако государство Катар до сих пор не ответило на приглашения, сделанные Королевством Бахрейн. Ответственность за это лежит на братьях в Катаре, которые не ответили на неоднократные призывы к ним со стороны Королевства», — заявил глава МИД Бахрейна.