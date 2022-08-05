Рабат, , 12:46 — REGNUM Марокканский суд первой инстанции в городе Надор вынес приговор мигрантам, обвиняемым в прорыве государственной границы. Об этом 5 августа сообщает информационное агентство APS.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным журналистов, суд приговорил 14 африканских мигрантов к восьми месяцам тюремного заключения каждого и штрафу в размере 2000 дирхамов (приблизительно 190 евро). Мигранты обвиняются в нападениях на марокканских пограничников и нарушении государственной границы страны в испанском анклаве Мелилья 26 июня 2022 года.

При попытке пересечь линию разграничения между Испанией и Марокко погибли от 23 до 37 человек. По оценке марокканских властей, в ходе прорыва мигранты применили насилие против пограничников и сотрудников полиции.