Москва, , 12:18 — REGNUM Ускорение девалютизации в РФ может привести к неравновесной ситуации на валютном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»), комментируя соответствующие планы Банка России.

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«Во-первых, ускорение девалютизации, как любой искусственный процесс может привести к неравновесной ситуации на валютном рынке, а любая подобная ситуация при возникновении политических обострений чревата скачками валютного курса, — сказала Дмитриева. — Во-вторых, всякие искусственные действия часто связаны с крупными финансовыми спекулянтами, которые, используя инсайдерскую информацию, могут осуществлять крупные операции на валютном рынке, создавая там нестабильность и получая от этого доходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева усомнилась в том, что ЦБ РФ по силам решить проблему заморозки российских активов.

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