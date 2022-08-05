Эн-Наджаф, Ирак, 5 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Лидер партии «Садристское движение» Муктада ас-Садр принял в пятницу, 5 августа, спецпосланника ООН в Ираке Джанин Пласхарт. Об этом сообщает Alsumaria News.

Khamenei. ir Муктада ас-Садр

По данным журналистов, встреча прошла в резиденции Садра в городе Ханан в провинции Наджаф. Как сообщается, темой встречи стал политический кризис в Ираке и массовые протесты, организованные сторонниками ас-Садра.

Представитель ООН выступила за скорейшее мирное урегулирование конфликта и призвала правительство и участников массовых акций протеста к диалогу.

Ранее тысячи демонстрантов вошли в «зелёную зону» Багдада, где расположены правительственные резиденции. Протестующие требуют от правительства страны провести внеочередные парламентские выборы.