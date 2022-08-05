Газни, Афганистан, 5 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое получили ранения в результате столкновения двух мотоциклов в городе Газни. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По данным источников, инцидент произошёл вечером 4 августа в районе «Таухидабад» пятого округа безопасности города Газни.

Источники добавили, что погибший в автоаварии был жителем провинции Вардак, проживавшим в Газни, а пострадавшие являются членами одной семьи.