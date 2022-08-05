Москва, 5 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Центральный банк России намерен ввести дополнительные меры по сокращению банковских операций в долларах и евро. Это будет содействовать ускорению девалютизации, говорится в докладе регулятора «Финансовый рынок: новые задачи в современных условия».

В Центробанке считают, что по мере усиления санкционного давления со стороны недружественных государств хранение сбережений в «токсичных» валютах становится всё более рискованным и менее привлекательным для населения России и бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«ЦБ РФ будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах», — отмечается в документе.

ИА REGNUM ранее сообщало, дедолларизация российской экономики является приоритетом работа правительства, заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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