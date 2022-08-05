Москва, , 11:56 — REGNUM Доллар и евро превратились для России и российских компаний в токсичные валюты, считает заведующий кафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма, кандидат социологических наук Алексей Коршунов. Об этом он заявил ИА REGNUM 5 августа, комментируя планы Банка России ускорять девалютизацию и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро.

Доллар и евро © ИА REGNUM

«Действия Центрального Банка РФ понятны и логичны. В интересах нашей экономики, нас, как граждан России — перевод максимума расчетов в рубли или в национальные валюты стран-партнеров. Если мы говорим о последствиях для развития индустрии гостеприимства, то я считаю, что разумное применение мер валютного регулирования будет только способствовать развитию туризма и гостиничного дела», — отметил эксперт.

По его мнению, главное, о чём нужно помнить — приоритетной поддержкой государства должен пользоваться внутренний туризм. »Его надо и развивать, и субсидировать. У нас огромная страна, в которой могут развиваться все виды туризма. И отдыхая дома, мы поддерживаем на деле свою экономику», — добавил Коршунов.