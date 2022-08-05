Донецк, 5 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Гибель 290 мирных жителей зафиксирована в Донецкой Народной Республике с середины февраля, когда конфликт в Донбассе обострился. Об этом сообщает 5 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

«За 170 дней эскалации погибли 290 гражданских лиц, в том числе 17 детей», — указано в телеграм-канале представительства.

Пострадали за тот же период 2896 человек, в том числе 190 детей. Зафиксировано 7334 факта ведения огня со стороны Украины, при этом в 7003 случаях применялось тяжёлое вооружение.

По территории ДНР украинские войска выпустили 59 333 боеприпаса, повреждения получили 6188 жилых домов и 1372 объекта гражданской инфраструктуры.

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