Хельсинки, , 11:48 — REGNUM 4 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто представил правительству страны план по сокращению числа российских туристов. План состоит в том, чтобы выдавать меньше туристических виз. Об этом написала шведская Aftonbladet.

Пекка Хаависто FinnishGovernment

Однако шведские журналисты пишут, что число граждан РФ не сократится в Финляндии, поскольку объемы туристических виз будут урезаны за счет увеличения студенческих и семейных виз, выдаваемых гражданам Российской Федерации.

По словам Хаависто, российские туристы пострадают из-за того, что Финляндия ограничит число подаваемых заявок гражданами РФ каждый день.

С тех пор, как этим летом Россия сняла ограничения на поездки после пандемии коронавируса, поток российских туристов в Финляндию значительно увеличился. Однако политическое руководство Финляндии, пишет шведская газета, намерено ответить на спецоперацию РФ на Украине посредством визовых ограничений.