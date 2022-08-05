Пекин, 5 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Китайские и американские ученые предложили новую систему доставки лекарств, которая может улучшить иммунотерапевтическое лечение рака мозга, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мозг

Исследователи из Шаньдунского университета и Университета Висконсин-Мэдисон разработали гидрогель для инъекций, содержащий наночастицы, нацеленные на стволовые клетки глиомы. Известно, что стволовые клетки глиомы являются основными виновниками рецидива глиобластомы, высокоинвазивной опухоли в головном мозге, после хирургического удаления первоначальной опухоли.

Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Science Translational Medicine, наночастицы в предлагаемом гидрогеле могут создавать макрофаги с химерным рецептором антигена (CAR) на месте после введения в полость резекции. Макрофаг — это крупная клетка, которая способна выводить вредные вещества из организма и содержится в крови и тканях.

Согласно исследованию, такие модифицированные макрофаги могут искать и поглощать остаточные стволовые клетки глиомы в полости, стимулируя адаптивный противоопухолевый иммунный ответ. В доклинической мышиной модели было показано, что система доставки лекарств предотвращает рецидив послеоперационной глиомы, индуцируя долгосрочный противоопухолевый иммунитет у мышей. Кроме того, согласно исследованию, в сочетании с антителом под названием CD47 гидрогель увеличивал частоту положительных иммуннореактивных клеток у грызунов.

По словам соавтора статьи профессора Шаньдунского университета Цзяна Синьи, работа предлагает потенциальную стратегию лечения для стимуляции специфического иммунитета к раковым стволовым клеткам с широким применением у пациентов, страдающих от рецидивирующих злокачественных новообразований, и требует дальнейшего клинического изучения.