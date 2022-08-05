Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон отклонил список мер против молодежной преступности, представленный на этой неделе главной оппозиционной партией страны Умеренными. Об этом он заявил в интервью газете SvD.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

Так, профильный министр считает, что оппозиция стучится в открытые двери, и указывает на то, что Умеренные предлагают избирателям все то, над чем правительство Социал-демократов уже работает.

В то же время Йоханссон приветствует одно из предложений. Речь идет о повышенных требованиях к родителям, участвующим в расследованиях социальных служб. Родители, отказывающиеся от участия, должны лишиться социального пособия.

«Вот против этого я ничего не имею», — сказал Йоханссон в интервью SvD.