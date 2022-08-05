В Афганистане арестован мужчина, продавший свою мать
Герат, Афганистан, 5 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат объявили об аресте мужчины, продавшего свою мать. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Арест
Официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате сообщили, что в уезде Гузар арестован человек, который продал свою мать за 450 тысяч афгани.
Сообщается, что, в связи с этим делом были арестованы ещё два человека.
Ранее в провинции Фарьяб наркозависимый продал свою жену.