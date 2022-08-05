Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Сегодня молодежь в Швеции не понимает, как инфляция и ее последствия могут повлиять на их личное благосостояние. Об этом 5 августа в интервью газете DN рассказал представитель Службы судебных приставов Швеции Роберт Олссон.

Стокгольм. Швеция

Он поведал, что во время кризиса в начале 90-х годов в Швеции возникло обширное судопроизводство по взысканию долгов, и что последствия для должников длились вплоть до 2000-х.

«Ситуация может резко измениться, если дела пойдут плохо», — предупредил Олссон.

Далее он призвал молодых людей подумать о том, как инфляция может сказаться на их долговом бремени. Чиновник добавил, что его ведомство работает беспристрастно, поэтому молодым должникам придется нелегко если они попадут в поле зрения Службы судебных приставов Швеции.