Мадрид, 5 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Ни Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия), ни ансамбль Альгамбра, ни Бургосский собор, ни другие памятники, разбросанные по всей Испании, не выключат освещение в рамках вступающего в силу законодательного акта об энергосбережении. Об этом пишет агентство EFE.

Wjh31 Собор Саграда-Фамилия

Согласно акту, все общественные здания и витрины будут обязаны отключать освещение для экономии электричества.

В министерстве экологического перехода Испании подтвердили EFE, что декоративное освещение памятников не включено в ограничения по энергосбережению, поскольку документально они не считаются общественными зданиями.