* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 11:27 — REGNUM Силы безопасности Ирака совместно с подразделениями армии провели антитеррористическую операцию в провинции Сулеймания. Об этом, как сообщает Al-Sumariya, заявил 5 июля официальный представитель министерства обороны Ирака бригадный генерал Яхья Расул журналистам.

Ирак @teamsmediawar

По словам Расула, в ходе спецоперации была задержана группа боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе пяти человек. Как сообщается, все задержанные разыскивались на протяжении последних нескольких лет по обвинению в нарушении четвёртой статьи закона о борьбе с терроризмом.

По предварительным данным, задержанные подозреваются в организации снабжения оружием и боеприпасами «спящих ячеек» боевиков в провинции Сулеймания.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.