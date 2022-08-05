Пекин, 5 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Акции гиганта электронной коммерции Alibaba выросли более чем на 5% на премаркете 4 августа после того, как компания сообщила о прибыли за второй квартал в размере 205,56 млрд юаней ($30,42 млрд), что немного превысило ожидания рынка, сообщает 5 августа газета Global Times

hinglish Notes Логотип Alibaba

Компания заявила, что ее выручка во втором квартале осталась стабильной в годовом исчислении, главным образом потому что снижение выручки в сегменте китайской коммерции на 1% было компенсировано ростом выручки в сегменте облачных вычислений на 10%. Чистая прибыль без учета GAAP составила 30,25 млн юаней, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в финансовом отчете компании за квартал, закончившийся 30 июня.

Воодушевленные новостями, акции в JD.com также вырос более чем на 5%, в то время как акции платформы электронной коммерции Pinduoduo выросла на 3,73%. Наблюдатели рынка обеспокоены тем, что выручка Alibaba может снизиться в годовом исчислении впервые с момента ее включения в список, поскольку вспышка COVID-19 повлияла на китайскую экономику. Еще одной проблемой стало ужесточение регулирования в отечественном технологическом секторе.

Данные, опубликованные в четверг, означали, что Alibaba едва избежала такой участи. Председатель и главный исполнительный директор компании Чжан Юн заявил в ходе телеконференции с инвесторами 4 августа, что потребительские настроения улучшались с июня по июль, укрепляя процесс восстановления. Цепочки поставок и логистика улучшились в июне, и фестиваль покупок «618» в середине года также показал относительно хорошие результаты.