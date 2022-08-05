Донецк, 5 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили до 40 украинских боевиков, гаубицу Д-30, гаубицу М–777, два БТР ВСУ. Об этом 5 августа сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, одна гаубица М–777, два автомобиля повышенной проходимости, два БТР и до сорока человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что были подавлены две огневые точки ВСУ в районах населенных пунктов Пески и Опытное.