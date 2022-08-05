Донецк, 5 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района Донецка получили ранения женщина и ребёнок. Об этом 5 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) нанесли удар по Петровскому району Донецка. По ул. Бокия ранена женщина, по ул. Чусовской — ребенок 2010 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкор Андрей Руденко написал, что оборона Авдеевки взломана, подразделения союзных сил продвигаются вперед.