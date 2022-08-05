Авдеевка, Украина, 5 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Оборона Авдеевки взломана, подразделения союзных сил продвигаются вперед, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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«Бойцы, которые штурмуют город, уверены, что скоро над Авдеевкой будет наш флаг», — отметил военкор.

В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, именно отсюда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов народных республик.