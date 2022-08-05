Пекин, 5 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Провокационные действия политиков Соединенных Штатов на Тайване должны быть осуждены как нарушение международного права и межнациональных норм, а также за разжигание напряженности, считают азиатские эксперты, передает 5 августа газета China Daily.

Мы должны освободить Тайвань! Китайский плакат времен Мао Цзедуна

По мнению экспертов, прибытие спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй и ее переговоры с властями Тайваня не только перечеркнули почти все дипломатические и экономические выгоды от ее азиатской поездки, но и еще больше подорвали доверие людей к обещаниям США. Пелоси, возглавляющая делегацию Конгресса США, приземлилась в Тайбэе вечером 2 августа после своего визита в Сингапур и Малайзию. 3 августа она покинула Тайвань и отправилась в Южную Корею и Японию.

Генеральный директор гражданской группы, занимающейся поддержкой и развитием Заявления Мураямы 1955 года, Такакаге Фудзита сказал: «Разрешение таким важным сановникам, как спикер палаты представителей, посещать китайский Тайвань является провокационным актом против Пекина, и это только усиливает напряженность в регионе».

Заявление Мураямы, опубликованное бывшим премьер-министром Японии Томиити Мураямой, нацелено на историческое признание и примирение Японии со странами Азии. Фудзита сказал, что визит был «очень глупым и не должен был быть разрешен», добавив, что и Япония, и США уже давно признали Тайвань частью Китая.

«Однако Япония сейчас следует примеру США в игре с огнем по тайваньскому вопросу и забывает о своих прошлых обязательствах. Неразумно со стороны Японии и безответственно со стороны Вашингтона создавать проблемы в Тайваньском проливе и вокруг него», — добавил он.

По словам Фудзиты, США очень обеспокоены тем, чтобы иметь контроль над азиатскими странами.

«США не хотят, чтобы азиатские страны вели независимую дипломатию и сотрудничество. Они хотят, чтобы азиатские страны были в их власти, что очень алчно и эгоистично. Азиатские страны, с другой стороны, не должны желать быть марионетками сверхдержавы и должны судить и вести переговоры независимо», — сказал Фудзита.

По его словам, единственно разумным и приемлемым для всех азиатских стран является построение мирной, стабильной и процветающей независимой Азии. Для этого необходимо устранить чрезмерное американское вмешательство в азиатские дела.

Профессор азиатских исследований в Университете Тасмании Джеймс Чин сказал, что любой вопрос, который обсуждался во время азиатской поездки Пелоси, «был омрачен Тайванем».

Чин сказал, что Пелоси создает больше проблем для США, которые сейчас сосредотачивают свои дипломатические усилия на разрешении российско-украинского кризиса. Это также создало бы «дальнейшую ненужную напряженность» между США и Китаем.

Старший научный сотрудник Сингапурского института международных отношений О Эй Сун сказал, что Пелоси показала, что приоритеты Конгресса США и администрации США «не обязательно совпадают друг с другом».

Доцент кафедры международных отношений Филиппинского университета Энрико Глория сказала, что визит Пелоси на Тайвань «на самом деле не помог Соединенным Штатам доказать, что они по-прежнему привержены принципу одного Китая».

Это, безусловно, оказывает влияние на Юго-Восточную Азию, сказала Глория. Провокационные действия Пелоси сделают регион «более небезопасным или более нестабильным», добавила она, отметив, что это несомненно, высветит серьезную конкуренцию за власть в регионе.

Старший научный сотрудник и директор Программы экономических исследований Института Джеффри Чи по Юго-Восточной Азии Университета Сануэй в Малайзии Да Ким Ленг сказал, что визит Пелоси на Тайвань неоправданно увеличил риск вооруженного конфликта в регионе.

Даже в странах Юго-Восточной Азии, которые она посетила, растет обеспокоенность тем, что ухудшение китайско-американских отношений «серьезно затруднит восстановление экономики региона после пандемии COVID-19 и долгосрочные перспективы роста».

По словам регионального экономиста сингапурской консалтинговой компании Segi Enam Advisors Хор Ю Ленга, визит Пелоси должен был стать возможностью «быть использованным в этом зависящем от торговли регионе для укрепления торговых связей с США».

Что касается Японии, Фудзита призвал Токио прислушаться к голосам большинства своих граждан и не следовать слепо за Вашингтоном.

«Япония — независимая страна и должна выносить свои собственные суждения по основным вопросам. Подготовка к войне или нагнетание напряженности на грани войны — это очень глупо. Вместо этого Япония должна установить баланс между США и Китаем и продемонстрировать миру мудрость мирной дипломатии», — сказал Фудзита.

Бывший член палаты представителей Японии Масанари Коикэ заявил, что визит Пелоси оказал негативное влияние на национальные интересы Японии, а в японском правительстве «нервно следят за развитием ситуации».