Дарвин, Австралия, , 10:50 — REGNUM Действовавший долгое время запрет на употребление алкоголя в сотнях отдаленных аборигенских общин на Северной территории Австралии прекратил свое действие. Об этом 5 августа сообщил телеканал Sky News.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Впервые за 14 лет алкоголь «вернулся» в некоторые города на севере Австралии, которые заселены преимущественно представителями коренных народов.

Главный министр Северной территории Наташа Файлс и министр по делам коренных австралийцев Линда Берни провели специальную встречу, посвященную отмену запрета на употребление и продажу алкоголя.

Файлс отметила, что ее долгое время беспокоил «расовый» характер закона, запрещающий хождение спиртных напитков в некоторых городах.