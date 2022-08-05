Пномпень, 5 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские военные непосредственно вовлечены в боевые действия на Украине. Об этом Лавров рассказал журналистам в Пномпене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров и Блинкен 5 августа приняли участие во встрече глав МИД стран Восточноазиатского саммита, организованной в рамках недели АСЕАН в Камбодже. По словам российского министра, одной из тем заседания стала ситуация на Украине, и с американцами поделились новыми фактами.

«Фактами, которые касаются не просто вооружения Украины, а непосредственного участия американских военных в оперировании системами вооружений, которые использовались против РФ, против мирных жителей Донбасса», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен, по словам Лаврова, не стал искать с ним контактов и не пытался «ловить за пуговицу» главу российского МИД.

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