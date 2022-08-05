Канберра, , 10:37 — REGNUM Неожиданно для многих избранный в мае премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил, что у него наметился «небольшой перерывчик» и он уйдет в отпуск, чтобы путешествовать по стране. Об этом 5 августа сообщил телеканал Sky News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими © anthonyalbanese. com. au

Альбаниз будет в отпуске с 6 по 14 августа, а его заместитель и министр обороны Ричард Марлз примет на себя обязанности премьер-министра Австралии.

«На следующей неделе я буду в отпуске, буду путешествовать по Австралии, у меня будет небольшой перерывчик — первый отпуск в этом году», — сказал лидер лейбористов в эфире ABC Melbourne.

Далее Альбаниз заявил, что не сомневается в Ричарде Марзле, который с достоинством подменит его на время отсутствия.