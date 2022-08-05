Канберра, , 10:36 — REGNUM Лидер федеральной оппозиции в Австралии Питер Даттон высмеял нового члена Палаты представителей от «Зеленых» Макса Чендлера-Мазера после того, как того раскритиковали за то, что он не носит галстук в парламенте. Об этом 5 августа сообщил телеканал Sky News.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

«Вы еще скажите спасибо, что Зеленые ходят в обуви», — съязвил политик в эфире телеканала Nine News.

3 августа 30-летний Чендлер-Мазер хотел задать вопрос о государственном жилье во время заседания парламента, когда его перебил разъяренный депутат Пэт Конаган, который призвал спикера к порядку, сказав: «Я обращаю ваше внимание, господин спикер, на неподобающий вид депутата».

»Иногда нам сходит с рук, когда мы появляемся в шортах, если мы на съемочной площадке, но я имею в виду, вы, ребята, всегда классно одеты и задаете нам стандарты», — пошутил впоследствии лидер оппозиции Даттон, обращаясь к журналистам Nine News.

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