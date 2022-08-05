Гэллап, , 10:25 — REGNUM Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап (штат Нью-Мексико, США). Об этом 5 августа сообщила местная полиция в Twitter.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали несколько человек, включая двух сотрудников полиции. Они получили медицинскую помощь на месте.

В полиции заявили, что начато расследование. Водитель находится под стражей.

Парад в Гэллапе проходил в рамках фестиваля, посвящённого коренному населению, которое составляет около половины жителей города. Во время шествия в толпу участников въехал внедорожник.