Баку, 5 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе обсудил президент Франции Эммануэль Макрон со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

President.az Макрон и Алиев

Уточняется, что разговор был проведён по инициативе французской стороны.

«Эммануэль Макрон выразил беспокойство напряженностью, возникшей в последние дни в регионе, подчеркнул важность продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией и выполнения положений трехстороннего заявления от 10 ноября (9 ноября по мск) 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что также он выразил готовность Франции поддержать продолжение диалога между Арменией и Азербайджаном.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерства обороны Арцаха сообщила, что подразделения ВС Азербайджана в ночь на 5 августа неоднократно вели обстрелы позиций Нагорного Карабаха.