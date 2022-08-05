Бухарест, 5 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП с участием пассажирского автобуса на шоссе международного значения в уезде Муреш (Центральная Румыния). Об этом 5 августа пишет бухарестская газета Jurnalul.

Полиция

По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером 4 августа. Автобус, перевозивший туристов, столкнулся с легковым автомобилем.

Все пострадавшие были доставлены в региональную больницу.

Ведется следствие.