Скопье, 5 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Четыре самолета Су-25, стоявшие с 2004 года на консервации, тайно были переданы киевскому режиму властями Северной Македонии. Об этом 4 августа сообщил местный информационный портал МКД.

Ministry of Defense of Ukrainep Су -25 ВВС Украины

По данным источника, в июне партия Северной Македонии «Левица» сообщала о проверке и ремонте на военном аэродроме штурмовиков Су-25, приобретенных у Украины в 2001 году и уже в 2004 поставленных на консервацию.

Также указывается, что «ремонт (названных военных самолётов — ред.) осуществляют украинские военные инженеры, что свидетельствует о том, что это делается для их доставки на Украину в качестве дара».

При этом военные страны указали, что их дополнительное беспокойство вызывала символика националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую носили занимавшиеся ремонтом украинские военные.

Кроме того, отмечается, что в минобороны Северной Македонии заявили, что информация об этом будет рассекречена и опубликована позднее, однако уточнили, что такие поставки не снижают боеготовность армии страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на протяжении последних нескольких месяцев Болгария отправила на Украину 4200 тонн оружия и боеприпасов.