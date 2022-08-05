Пномпень, 5 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Армения не выдвинула никаких новых предложений по миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе на фоне обострения в регионе. Об этом 5 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам во время визита в Камбоджу.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

«Конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе (не было). Поэтому я не могу сейчас гадать», — заявил Лавров.

«Любая из сторон договоренностей, которые были достигнуты президентами России, Азербайджана, и премьер-министром Армении, конечно же, в праве предлагать дополнительные инициативы. Пока мы их не видели», — подчеркнул он.