Москва, , 09:35 — REGNUM Власти Китая готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Об этом сегодня, 5 августа, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ван И уточнил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща еще более эффективно помогать отстаивать порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.

«Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров проводит 5 августа встречу с китайским коллегой Ван И на полях мероприятий АСЕАН в камбоджийской столице Пномпене.

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