Донецк, 5 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли из артиллериии Петровский район Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был произведён в 09:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские вооруженные формирования 67 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.