Ростов-на-Дону, 5 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Границу с Россией за последние сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 5 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что с начала специальной военной операции в Россию эвакуированы 3 млн 102 тыс. 800 человек, в том числе 490 тыс. 385 детей. Об этом 4 августа на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.