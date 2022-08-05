Амстердам, , 08:49 — REGNUM У одного из восьми человек, заразившихся коронавирусом, развивается хотя бы один симптом «долгого ковида» — об этом свидетельствует одно из наиболее полных на данный момент исследований этого заболевания, опубликованное 4 августа в журнале The Lancet, как передает агентство France-Presse.

Прием у врача Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С начала пандемии в мире зарегистрировано более полумиллиарда случаев заражения коронавирусом, и вследствие этого растет беспокойство по поводу затяжных симптомов, проявляющихся спустя несколько месяцев после заболевания, называемых долгим ковидом.

Однако почти ни в одном из существующих исследований не проводилось сравнение людей, страдающих от долгого ковида, с людьми, которые не были инфицированы, чтобы отделить те проблемы со здоровьем, которые не были вызваны вирусом.

В новом исследовании, опубликованном в британском медицинском журнале The Lancet, более 76 400 взрослых жителей Нидерландов заполнили анкету о 23 распространенных симптомах долгого ковида. За этот период более 4 200 из них — 5,5% — сообщили, что у них был обнаружен COVID-19.

Из тех, кто заразился, более 21% имели по крайней мере один новый или значительно усилившийся симптом через три-пять месяцев после заражения.

Однако почти 9% из контрольной неинфицированной группы сообщили об аналогичной симптоматике.

Это позволяет предположить, что 12,7% людей, болевших COVID-19, то есть примерно один из восьми, страдали от долгосрочных симптомов, отмечается в исследовании.

В ходе исследования также фиксировались симптомы до и после заражения, что позволило ученым более точно определить, какие из них связаны с коронавирусом.

Установлено, что распространенные затяжные симптомы COVID-19 включают в себя боль в груди, затрудненное дыхание, боль в мышцах, потерю вкуса и обоняния, а также общую усталость.

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