Джакарта, , 08:34 — REGNUM Переговоры по соглашению о свободной торговле между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Канадой скоро начнутся, сообщает Antara.

Флаги стран АСЕАН Gunawan Kartapranata

«Как главный переговорщик, Индонезия ожидает, что первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между АСЕАН и Канадой может быть проведен в августе 2022 года», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Министр иностранных дел Индонезии заявила, что соглашение о свободной торговле станет новой вехой в сотрудничестве между АСЕАН и Канадой и продемонстрирует приверженность Канады укреплению экономического сотрудничества с АСЕАН.

Согласно оценкам, благодаря этому соглашению товарооборот между двумя сторонами увеличится до $7,8 млрд.

Напомним, Канада является одним из крупнейших экспортеров продовольствия в АСЕАН. Стоимость импорта продовольствия из стран АСЕАН достигает $61 млрд каждый год.