Москва, 5 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Москве около 30% пациентов, переболевших легкой формой COVID-19 стали видеть более яркие сны, чем до заражения коронавирусом. Об этом 5 августа Агентству городских новостей «Москва » сообщила главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

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Подобные последствия от COVID-19 находят своё подтверждение не только в Москве, но и за пределами России. Как правило, изменения сна происходят среди тех, кто перенес заболевание в легкой форме с нарушением обоняния.

«Примерно 30% пациентов отмечают этот симптом при детальных расспросах. Нарушение обоняния здесь — очень важный фактор, потому что при COVID-19 это не просто отек слизистой носа. Это связано с нарушениями проведения импульса по обонятельным нервам, а обонятельные нервы у нас идут в головной мозг и непосредственно в центры дифференциации. То есть происходит поражение нервной системы», — сказала Шиндряева.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса могла стать результатом запуска американцами программы USAID — агентства по международному развитию. Об этом заявил глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.