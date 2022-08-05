Сеул, 5 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. С 5 по 11 августа спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё посетит с официальным визитом Польшу и Румынию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что это первая зарубежная поездка Ким Чжин Пхё после вступления в должность.

В ходе поездки в Польшу представитель Южной Кореи встретится с председателем Сейма (нижней палаты польского парламента) Эльжбетой Витек.

Напомним, что недавно Южная Корея и Польша подписали контракт на приобретение истребителей FA-50 и самоходных гаубиц K-9.

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В ходе поездки в Румынию Ким Чжин Пхё встретится с министрами энергетики, культуры и образования, а также главами других ведомств.

Сообщается, что стороны обсудят расширение контактов, а также участие Южной Кореи в проекте по модернизации атомных станций.

Представитель Южной Кореи также проведет встречу с исполняющей обязанности председателя Верхней палаты парламента Румынии Алиной Горгиу.