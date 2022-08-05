Тегеран, , 08:30 — REGNUM Иранский институт Пастера экспортировал партию вакцин против гепатита В и БЦЖ в Венесуэлу впервые со времен Исламской революции, объявил глава института 4 августа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Согласно отчету министерства здравоохранения Исламской Республики, в Венесуэлу было продано и экспортирован около 200 000 доз каждой вакцины», — сказал Рахим Сорури.

Сорури подчеркнул, что Иран входит в десятку стран, экспортирующих вакцины БЦЖ, а также в пятерку стран, экспортирующих вакцины против гепатита В.

«Иранский институт Пастера располагает возможностями по производству десяти миллионов доз вакцины против гепатита В и 20 миллионов доз вакцины БЦЖ», — объявил Сорури.

Он также отметил важную роль, которую институт сыграл с целью предотвращения заражения людей различными болезнями.