Москва, 5 августа, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с китайским коллегой Ван И на полях мероприятий АСЕАН в камбоджийской столице Пномпене. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Двусторонняя встреча Лаврова и Ван И на полях асеановских мероприятий в Пномпене», — заявила она.

Ранее главы МИД России и Китая встречались 28 июля в Ташкенте в рамках заседания министров иностранных дел стран ШОС. Тогда Лавров и Ван И обсудили перспективы развития организации и ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене. По его словам, Москва очень ценит отношения с королевством и заинтересована в дальнейшем развитии этих отношений.