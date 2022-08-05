Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:47 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре вынесен обвинительный приговор в отношении 43-летнего местного жителя за убийство брата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В суде установлено, что в ноябре 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим братом нанёс ему не менее десяти ударов ножом, который он отобрал у жертвы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. После чего фигурант скинул тело с балкона и пошёл в магазин за спиртными напитками.

Суд приговорил его к лишению свободы на восемь с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме вынесен приговор местному жителю за убийство женщины.