Мурино, Ленинградская область, , 05:45 — REGNUM Водитель протаранил четыре автомобиля в городе Мурино Ленинградской области и попытался устроить драку на месте ДТП. Об этом 5 августа сообщает 78.ru.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла возле поворота к станции метро «Девяткино». Водитель легкового автомобиля «Лада» протаранил четыре других легковых автомобиля, после чего попытался устроить драку с другими водителями.

Как сообщили очевидцы, водитель вёл себя крайне неадекватно, кричал, пытался бить ногами автомобили, свой в том числе. Владелец одного из повреждённых автомобилей, защищаясь, выпустил в дебошира струю из газового баллончика. После этого буйный водитель слегка пришёл в себя и попытался сбежать с места ДТП, однако его задержали подъехавшие сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что пострадавших в результате аварии нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Предполагаемый виновник аварии будет отправлен на химико-токсикологическую экспертизу, которая позволит установить содержание алкоголя и других веществ в его крови.

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