Приморцы восстанавливают донецкий Торез
Владивосток, 5 августа, 2022, 05:18 — ИА Регнум. В многоквартирных домах Донецкой Народной Республики восстановят крыши на добровольные пожертвования приморцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
Рисунки детей Донбасса
8 лет, Торез
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«На добровольные пожертвования закуплены стройматериалы для ремонта крыш пяти домов в Торезе. В ДНР отправились 11 фур с гуманитарным грузом», — пояснили специалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, улица имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появится в Воронеже.