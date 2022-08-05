Владивосток, 5 августа, 2022, 05:18 — ИА Регнум. В многоквартирных домах Донецкой Народной Республики восстановят крыши на добровольные пожертвования приморцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Рисунки детей Донбасса 8 лет, Торез

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«На добровольные пожертвования закуплены стройматериалы для ремонта крыш пяти домов в Торезе. В ДНР отправились 11 фур с гуманитарным грузом», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, улица имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появится в Воронеже.