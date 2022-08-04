Воронеж, , 12:25 — REGNUM Улица имени первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появится в Воронеже. Об этом 4 августа сообщил воронежский мэр Вадим Кстенин в своём телеграм-канале.

Захарченко Скриншот Russia Today

«В Воронеже появится улица Александра Захарченко — первого главы Донецкой Народной Республики. Так решила на своем заседании комиссия по культурному наследию», — написал он в своём сообщении.

Также мэр Воронежа уточнил, что инициаторами этого выступила общественная организация ветеранов пограничной службы и добавил, что на этом же заседании утвердили место установки памятника защитникам Воронежа, предвосхитившим подвиг Александра Матросова — Лазарю Дзотову, Михаилу Бовкуну, Михаилу Абызову и Геннадию Вавилову, именами которых названы воронежские улицы.

Кром этого, Кстетин указал, что именем Александр Захарченко будет названа улица в Советском районе — часть новой дороги, построенной в 2021 году, чтобы разгрузить автомобильные пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российского гражданина Александра Винника освободили во Франции по делу об экстрадиции в США.