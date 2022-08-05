Баку, 5 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Азербайджан, пользуясь тем, что Россия занята проведением специальной военной операции на Украине, пытается силой добиться своих целей в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

Mod.gov.az Солдаты азербайджанской армии

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«Азербайджан пытается выжать всё из нынешней ситуации, когда у России полностью связаны руки в специальной военной операции на Украине. Баку поэтому понимает, что Россия, видимо, не захочет перебрасывать крупный контингент войск в Нагорный Карабах, если там начнётся серьёзная война. Это позволит Азербайджану окончательно решить карабахский вопрос. Для Азербайджана — главное изобразить дело так, что он сам подвергся агрессии с армянской стороны, и армянская сторона не выполнила соглашения, она продолжает нападение на азербайджанцев, и под этим предлогом начать боевые операции. А с учётом того, что наш миротворческий контингент там довольно слабый в численном отношении и с точки зрения вооружения, он ничего не сможет противопоставить. Его просто блокируют и займут весь Нагорный Карабах», — сказал эксперт.

Напомним, что 1 августа азербайджанские войска начали обстрел армянских позиций, что вызвало резкое обострение ситуации в регионе.