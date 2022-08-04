Яунде, 5 августа, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Не менее троих боевиков из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали силовики в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в камерунских силовых структурах.

Matthias Ripp Африка

По предварительным данным, группа террористов с тяжелым вооружением попыталась атаковать армейский блокпост. В результате многочасового боя военным удалось уничтожить троих боевиков. После этого силовики начали преследовать отступивших террористов. О потерях среди военнослужащих не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля двух террористов из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали в Крайнесеверном регионе Камеруна. Военным удалось устроить засаду и ликвидировать боевиков, планировавших напасть на деревню.