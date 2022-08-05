Москва, , 02:38 — REGNUM Решение об удалении Youtube-канала российского блогера Дмитрия Пучкова, широко известного как «Гоблин», было принято после неоднократного нарушения политики видеохостинга. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба компании Google, владельца видеосервиса, изданию РБК.

Дмитрий Пучков ака «Гоблин» Oper.ru

Уточняется, что перед удалением канала Пучкову были вынесены два предупреждения (страйка) за нарушение политики в отношении разжигания ненависти. Перед удалением был вынесен третий за 90 дней страйк, что по правилам компании влечёт удаление канала. Указывается, что под «разжиганием ненависти» понимается контент, в котором «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия, включая войну в Украине».

Напомним, Пучков («Гоблин») известен как блогер, публицист, переводчик множества фильмов, им переведено около 80 полнометражных фильмов. Кроме того, он активно ведёт собственный сайт и страницы в социальных сетях, где публикует заметки в узнаваемой авторской манере.

На Youtube-канале Пучкова незадолго до блокировки было около 3 млн подписчиков. как сообщил сам Пучков, он предвидел такое развитие событий и ещё полтора года назад перенёс весь контент с Youtube-канала на другие интернет-платформы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об удалении Youtube-канала Дмитрия Пучкова.

Читайте ранее в этом сюжете: Канал Гоблина удалён с сайта YouTube