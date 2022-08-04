Вашингтон, 5 августа, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Ubisoft, вероятно, вскоре проведёт в игре Assassin’s Creed Valhalla кроссовер (смешение сюжетов), посвящённый Железному Человеку из комиксов Marvel. Об этом 4 августа сообщает портал Kotaku.

Железный Человек

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом), известный в Сети под ником Pedder, обнаружил в файлах игры набор со скином (образом персонажа), в который входит красно-жёлтая броня в стиле Железного Человека, дающая возможность герою стрелять из груди лазерным лучом. Выстрел можно активировать при помощи способности «Боевой клич». В набор также входят механические ворон, скакун и два меча. В Сеть выложили видео с демонстрацией игрового процесса с этим набором.

Напомним, Ubisoft проведёт новую трансляцию, посвящённую будущим проектам 10 сентября 2022 года. Поклонники Assassin’s Creed ожидают, что разработчик представит в её рамках новую игру серии.