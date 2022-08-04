Аккра, 5 августа, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Не менее 12 человек погибли в результате дорожной аварии в Центральном регионе Ганы, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что грузовик врезался в рейсовый автобус после столкновения с другим автомобилем на трассе Кейп-Кост — Такоради. В результате ДТП на месте погибли семеро мужчин и пятеро женщин. О числе пострадавших сведений не приводится. Других деталей не сообщалось. По факту дорожной аварии полиция начала расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа фургон врезался в грузовик в городе Генерал-Сантос на Филиппинах. В результате аварии погибли восемь человек, еще шестеро получили травмы.