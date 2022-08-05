Манила, , 00:45 — REGNUM Фургон врезался в грузовой автомобиль на шоссе в городе Генерал-Сантос на юге Филиппин, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной версии, водитель фургона выехал на встречную полосу, где уже и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП семь человек погибли на месте, еще один скончался в медицинском учреждении. Также шестеро человек получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей о произошедшей дорожной аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа пассажирский автобус врезался в фургон на северо-востоке Румынии. В результате аварии пострадали 13 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.