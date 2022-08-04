Пекин, 5 августа, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Китай и Южная Корея совместно выпустили 30 июля почти 2 млн мальков рыб, стремясь восстановить водные биологические ресурсы в Желтом море, сообщает агентство Синьхуа.

Igor Shurenko Мальки

Церемония выпуска состоялась и транслировалась в прямом эфире в прибрежном городе Яньтай на востоке Китая и городе Мокпхо в Южной Корее. Китай выпустил 1,2 млн мальков, а Южная Корея выпустила более 700 000 мальков. Китай и Южная Корея по очереди проводят мероприятия в Желтом море с 2018 года.

Директор бюро морского развития Нового района Хуанбохай в Яньтае Ма Луфэн сказал, что такие мероприятия помогают углубить сотрудничество в области морского рыболовства между двумя странами, а также играют позитивную роль в продвижении морского экономического развития и имиджа принимающего города.